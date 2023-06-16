16 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге проведут пикет против электронного голосования

В эту субботу в парке 50-летия ВЛКСМ пройдет пикет против электронного голосования на выборах. Об этом в своем видеообращении рассказал член свердловского облизбиркома Сергей Голубев.

"Уже более 10 лет мы - члены избирательных комиссий различных уровней организуем выборы на территории Екатеринбурга и Свердловской области открыто, честно и гласно, как того требует закон. На выборах в этом году планируется введение системы дистанционного электронного голосования, что на наш взгляд отрицательно скажется на легитимности результатов выборов. В связи с чем мы организуем пикет для обсуждения этой проблемы и наших возможностей организовать выборы на привычном высоком уровне в данных условиях", - заявляет Голубев.

Поскольку местом проведения является гайд-парк, организаторам не нужно было согласовывать массовое мероприятие. Начало пикета запланировано на 11.00.

Напомним, что дистанционное электронное голосование будет применено, в том числе и на выбора в депутаты гордумы Екатеринбурга. С таким предложением выступила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Теги: пикет, электронное голосование, парк 50-летия ВЛКСМ


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