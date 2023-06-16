На ПМЭФ возможны перебои с сотовой связью, - Песков

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) принимаются беспрецедентные меры безопасности, так как "враг действует нагло", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также добавил, что в условиях попыток "врага" нанести ущерб на ПМЭФ возможны перебои с сотовой связью.

Ранее Росконгресс предупредил, что на ПМЭФ возможны перебои с мобильным интернетом из-за проведения технических работ. Сегодня на форуме выступит президент России Владимир Путин, он упомянет в том числе темы, связанные со спецоперацией.

Как сообщало Накануне.RU, на ПМЭФ стало очевидно, что российские бизнесмены и чиновники не приняли во внимание предупреждения ФСБ о том, что с помощью iPhone за ними могут шпионить иностранные спецслцужбы. Канал Faridaily обратил внимание на обилие "Айфонов" в руках участников делового завтрака Сбера в рамках ПМЭФ.