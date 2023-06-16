Южноуральца осудят за хищение более 18 млн рублей у страховой компании

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в сфере страхования на сумму более 18 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, мужчина со своими знакомыми покупал землю в СНТ в Челябинске, Копейске и Сосновском районе. На участках они возводили дома из дешевых материалов и делали ремонт. После этого дом страховали на сумму от 2,3 до 4,3 млн рублей. В течение полугода в доме происходил пожар.

Установлена причастность обвиняемого к шести случаям обмана относительно наступления страхового случая. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. В отношении остальных участников расследование продолжается.