Горелкин возложил на родителей ответственность за ограждение детей от агрессивных видеоигр

Ограждение детей от агрессивных видеоигр - это проблема родителей, которые должны этим заниматься. Так считает зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"Ограждать детей от жестокости в видеоиграх должны их родители", - написал он по итогам обсуждения проблемы на Петербургском международном экономическом форуме.

По его мнению, государство должно лишь информировать граждан. И поддерживать производителей видеоигр.

Организация "Общественный уполномоченный по защите семьи" (ОУЗС) возмущена позицией Горелкина и считает, что ему плевать на здоровое развитие детей и будущее России.

"Горелкину главное пролоббировать интересы игровой индустрии, чтобы освоить побольше денег. Тем же самым занимается Шадаев и К. Поэтому и втягивают детей в кибер "спорт" всеми мыслимыми и немыслимыми методами. Очевидно, что никакие маркировки игр не помогут родителям защитить детей от безумных игр. Очевидно, что именно государство должно создавать условия для защиты детей и для очистки инфополя от жестокой инфопродукции в целом, поскольку у родителей при всем желании нет никакой физической возможности каждую минуту контролировать детей в виртуальной реальности", - пишет ОУЗС.

Специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов уверен, что государство обязано сделать интернет базово безопасным, чтобы ребенок, заходя в него, не попал на опасный контент. То же самое относится к видеоиграм и в целом виртуальной реальности.

Самое интересное, что позиция Горелкина соответствует принятой недавно Концепции информационной безопасности детей, которая предполагает ответственность и обязанность родителей в обеспечении информационной безопасности своих детей. Государство не берет на себя обязанности по обеспечению такой безопасности.