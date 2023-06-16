Китайскому автопрому не интересна локализация в России – эксперты

Российские власти сейчас стимулируют прямой импорт, а не локализацию со стороны китайских автопроизводителей (пока об игроках из других стран речи вообще не идет), такую мысль высказали участники сессии ПМЭФ, посвященной отечественному автопрому.

"Им (китайским производителям – прим. ред.) сейчас неинтересно локализовывать, им интереснее просто гнать сюда голый импорт. Уровень защиты рынка весьма низок", - сетует вице-президент "АвтоВАЗ" по GR, внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.

"Без мер поддержки и стимулирования ничего не получится – у них уже есть производство компонентов на огромный китайский рынок в Китае – зачем им еще здесь дублировать производство и инвестировать в него?" – поясняет топ-менеджер.

Заместитель гендиректора "КамАЗа" по взаимодействию с органами власти Михаил Матасов добавляет, что "только легковой сегмент обеспечивает необходимые объемы для локализации в России производства компонентов, поэтому в данном вопросе нельзя разделять легковой и коммерческий транспорт".

Гендиректор "Соллерса" Николай Соболев отметил, что в России до сих пор "отсутствует ряд критических технологий", необходимых суверенному автопрому.

А сенатор Константин Долгов пессимистично отозвался о перспективах электромобилей: "У нас страна больших расстояний, поэтому электромобили – это пока история для Москвы, Петербурга, может быть немного для Нижнего Новгорода и Екатеринбурга". Он добавил, что инфраструктуру надо кратно наращивать.