Китайскому автопрому не интересна локализация в России – эксперты

16 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика В России
Фото: Минпромторг РФ

Китайскому автопрому не интересна локализация в России – эксперты

Российские власти сейчас стимулируют прямой импорт, а не локализацию со стороны китайских автопроизводителей (пока об игроках из других стран речи вообще не идет), такую мысль высказали участники сессии ПМЭФ, посвященной отечественному автопрому.

"Им (китайским производителям – прим. ред.) сейчас неинтересно локализовывать, им интереснее просто гнать сюда голый импорт. Уровень защиты рынка весьма низок", - сетует вице-президент "АвтоВАЗ" по GR, внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.

"Без мер поддержки и стимулирования ничего не получится – у них уже есть производство компонентов на огромный китайский рынок в Китае – зачем им еще здесь дублировать производство и инвестировать в него?" – поясняет топ-менеджер.

"Москвич 3"(2022)|Фото: Минпромторг РФ

Заместитель гендиректора "КамАЗа" по взаимодействию с органами власти Михаил Матасов добавляет, что "только легковой сегмент обеспечивает необходимые объемы для локализации в России производства компонентов, поэтому в данном вопросе нельзя разделять легковой и коммерческий транспорт".

Гендиректор "Соллерса" Николай Соболев отметил, что в России до сих пор "отсутствует ряд критических технологий", необходимых суверенному автопрому.

А сенатор Константин Долгов пессимистично отозвался о перспективах электромобилей: "У нас страна больших расстояний, поэтому электромобили – это пока история для Москвы, Петербурга, может быть немного для Нижнего Новгорода и Екатеринбурга". Он добавил, что инфраструктуру надо кратно наращивать.

Теги: автопром, локализация, китай, автоваз


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети