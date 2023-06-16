16 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В Армавире задержан 15-летний подросток, готовивший теракт в учебном заведении

В Армавире сотрудники ФСБ задержали 15-летнего подростка, который собирался поджечь одно из общеобразовательных учреждений. Об этом сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

Несовершеннолетний арестован, ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению теракта.

По данным следствия, фигурант приготовил зажигательную смесь, а также начал изготавливать самодельное оружие. Все это юноша хранил в хозпостройке дома. Теракт он хотел совершить "в целях устрашения населения", заявили в СК.

Несколько дней назад сообщалось, что в Свердловской области задержали школьника по подозрению в прохождении обучения терроризму. Инструкции по тактике проведения терактов 15-летний подросток держал в своем телефоне.

Несовершеннолетнего задержали сотрудники ФСБ, 9 июня возбудили уголовное дело по ст.205.3 УК РФ, после чего отпустили домой под подписку о невыезде.

Теги: подросток, теракт, учебное заведение, армавир


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