16 Июня 2023
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Фото: инстаграм певицы Монеточки / instagram.com/monetochkaliska

Певицу Монеточку* оштрафовали за отсутствие маркировки "иноагент"

Елизаветы Гырдымова*, более известная общественности как певица Монеточка* заплатит 30 тыс. рублей штрафа за отсутствие маркировки в своих публикациях. Речь идет о YouTube-канале девушки, где она публикует видео. К такому решению пришел Басманный районный суд Москвы.

Напомним, в январе текущего года Минюст обновил список иностранных агентов, включив в него певицу Елизавету Гырдымову*. До этого певица выступила с концертом в Литве, где с флагом участников белорусских протестов прокричала в микрофон "Слава...", на что ее фанаты ответили "...Украине". Это является нацистским лозунгом запрещенной в России экстремистской "Организации украинских националистов".

После этого депутат Госдумы Жанна Рябцева высказалась по поводу действий певицы, назвав Монеточку* - предателем. Кроме того, после националистических лозунгов, свердловский фермер решил назвать именем артистки свиноматку. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, действия уроженки Екатеринбурга - это "печальное зрелище", за которым следует народное презрение.

* Признана в РФ иностранным агентом

Теги: суд, Монеточка*, штраф, маркировка, иноагент, YouTube-канал


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