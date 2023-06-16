16 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

На российском рынке доля машин, собранных в РФ, упала с 75% до 33% - Минпромторг

Российский автомобильный рынок по многим параметрам уже вернулся или почти вернулся к довоенным показателям, но есть ряд трендов, которые вызывают беспокойство. Так, с 10% до 30% выросло число ввозимых в страну автомобилей – б/у и новых. С их помощью удается покрывать восстановившийся спрос, но к развитию автопрома это не ведет, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов на сессии ПМЭФ, посвященной отечественному автомобилестроению.

По его словам, в январе-мае 2023 года в стране зарегистрировано 414 тыс. новых автомобилей – это почти на 25 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Май к маю вообще показывает троекратный рост 92 тыс. против 36 тыс. в прошлом году.

"Доля автомобилей, произведенных в России, на рынке была 70-75%, сейчас она 33-36%. К 2025 году доля должна вернуться к показателю хотя бы 60%", - говорит Каримов.

Теги: автопром, локализация, минпромторг


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