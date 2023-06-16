Кандидатуры на награждение Почетным знаком «Признание» были представлены Общественному совету при ЗакСобрании Иркутской области

Кандидатуры для награждения Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «Признание» были представлены на заседании Общественного совета при Законодательном Собрании Иркутской области. Заседание Совета состоялось сегодня под председательством Алексея Соболя. В его работе приняли участие председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников и депутаты областного парламента.

Как сообщает пресс-служба парламента региона, депутаты Законодательного Собрания Иркутской области внесли на рассмотрение кандидатуры директора лицея ИГУ города Иркутска Елены Юрьевны Кузьминой и директора реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» Галины Петровны Самсоновой.

«Наш президент Владимир Путин 2023 год объявил Годом педагога и наставника. Поэтому символично, что мы предложили наградить Почетным знаком «Признание» Елену Юрьевну и Галину Петровну – педагогов и руководителей с большой буквы! Хочу от всего сердца поблагодарить их за всё, что они сделали и продолжают делать для наших детей», – подчеркнул Александр Ведерников.

Как было отмечено, за период работы в лицее ИГУ Елена Юрьевна Кузьмина проявила себя как отличный менеджер, творческий, инициативный, глубоко понимающий стратегию развития российского образования, роль Лицея ИГУ как инновационного образовательного учреждения. Представляя кандидатуру, председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова рассказала, что своей деятельностью Елена Юрьевна внесла значительный вклад в развитие естественно-математического образования не только лицея, но также города и области. Лицей ИГУ ежегодно возглавляет рейтинг лучших школ Иркутской области, вошел в 200 школ России, показавших лучшие результаты в развитии таланта школьников в области математики и естественных наук.

Галина Петровна Самсонова социальной сфере Иркутской области посвятила более 40 лет, из них 18 лет – системе образования, и более 22 лет работает в системе социальной защиты населения. Под ее руководством были внедрены новые медицинские и педагогические технологии реабилитационного процесса, в том числе открыто уникальное отделение «Иппотерапия», построены конюшня, открытый корт, освоены технологии и методики. Как отметила председатель комиссии по Регламенту Ольга Безродных, внедрение новых эффективных методов социальной и социально-медицинской реабилитации способствует профилактике инвалидности у детей с ограниченными возможностями здоровья, снижение рисков утяжеления инвалидности, содействует успешному обучению и дальнейшей социальной адаптации ребенка в обществе.

Члены Общественного Совета при Законодательном Собрании Иркутской области поддержали обе кандидатуры для награждения Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «Признание». Вопрос о награждении рассмотрят депутаты регионального парламента 21 июня на сессии ЗакСобрания.

«Почетный знак имени Юрия Абрамовича Ножикова – особенно ценная награда, присуждаемая за искреннее служение обществу и нашим землякам. По статусу она приравнена к Почетному гражданину Иркутской области. И очень важно, что сегодня принято решение наградить тех, кто вносит огромный вклад в воспитание и развитие наших детей», – отметил Алексей Соболь.