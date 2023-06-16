16 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Нет журнала и металлоискателя. Николая Коляду ждет суд за несоблюдение требований антитеррористической безопасности

Художественного руководителя "Коляда Театра" Николая Коляду будут судить за несоблюдение требований антитеррористической безопасности. Как оказалось, в театре драматурга нет журнала, где сотрудники расписывались бы за инструктаж, а также металлоискателей на случай проноса опасных предметов.

"Два дня подряд ходят люди в черном. Составили на меня протокол и меня снова будут судить, как руководителя организации, за то, что у меня в театре нет книги про терроризм, где бы все расписались, и за то, что сотрудникам не сообщаю, что делать при том, если найдут подозрительный тикающий предмет. Что нет металлоискателя в театре. Что нет охраны в театре. Протокол вчера подписал. На 20 страницах. Два экземпляра. Два дерева на бумагу ушло", - пишет Коляда в своих соцсетях.

По его словам, у него нет денег на металлоискатели и оплату охраны и якобы за это он и будет уже второй раз судим.

"То меня судили за аварию, в которой я был не виноват, а теперь - за то, что журнал не купил и не заставил там всех расписаться. Все мои объяснения людям в черном вчера и позавчера были бесполезны. Улыбались и - все. Оказывается, несколько дней назад в буфет театра, где-то там на стулья - подложили какой-то пакет, а мы не отреагировали. И вот - получай. Злоба меня душит", - добавил драматург.

Он также отметил, что все меры будут соблюдены к старту "Коляда-Plays", который запланирован на 20 июня.

Напомним, в апреле этого года мэрия Екатеринбурга представила план действий на случай военного конфликта, теракта, а также природной и техногенной катастрофы. Кроме этого, глава города распорядился держать бомбоубежища в состоянии постоянной готовности.

6 июня власти Екатеринбурга утвердили план действий при установлении уровней террористической опасности. Всего таких уровней несколько: повышенный ("синий"), высокий ("желтый") и критический ("красный") и на каждый из них предусмотрен свой план действий и ответственные за его реализацию. Также определено время, в течение которого все мероприятия должны быть выполнены.

Теги: Коляда, театр, суд, антитеррористическая безопасность


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