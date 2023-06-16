Жителей Челябинска предупредили об изменении цвета водопроводной воды

В Челябинске может измениться цвет водопроводной воды из-за ремонтных работ на очистных сооружениях водоснабжения и строительства станции ультрафиолетового обеззараживания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, с 17 по 20 июня работы пройдут на водоводе, питающем северо-западную часть города и Металлургический район. Из-за увеличения скорости потока в трубопроводе может измениться цвет воды в период с 17 по 22 июня.

Качество воды стабилизируется в течение одних-двух суток после переключения.