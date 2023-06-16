16 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В Югре выявили первого заболевшего туляремией от укуса клеща

В Югре выявили первого заболевшего туляремией от укуса клеща, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Заболел мужчина, работающий на месторождениях. После укуса клеща, у него появились симптомы, похожие на клещевой энцефалит, болезнь Лайма. Прививки против туляремии у мужчины не было. Определен круг контактных, проводится изучение иммунного статуса работников, находившихся в равных условиях заражения.

Югра располагается в природном очаге туляремии. Основным резервуаром и источником инфекции являются мелкие грызуны. На территории Югры основными хранителями инфекции в природе являются водяная крыса, ондатра, мышевидные грызуны, хомяки. Возбудитель туляремии может длительное время сохраняться в иксодовых клещах. Передача инфекции между животными осуществляется с помощью эктопаразитов, а также через инфицированную воду и пищу. Больной туляремией человек не опасен для окружающих.

Теги: укус клеща, туляремия, Роспотребнадзор


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