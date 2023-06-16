16 Июня 2023
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Фото: ПМЭФ-2023, скриншот трансляции

Глава "Автоваза": Вектор государственной политики не был направлен на решение сегодняшних задач

На полях ПМЭФ прошел деловой завтрак “Сбербанка”, где Герман Греф задал вопрос руководителю “Автоваза” Максиму Соколову, почему не удалось достигнуть задач по суверенизации производства. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что главное на сегодняшний день — что автомобилестроение выжило, а к таким вызовам ранее промышленность не была готова, передает корреспондент Накануне.RU.

“Очевидно, что вектор государственной политики не был направлен на достижение этих задач в предыдущие годы. Сейчас ситуация изменилась, — сказал Соколов. — Если говорить о прошлом, что не удалось, никто не рассчитывал, что шок будет таким глубоким, масштабным и мы не были готовы к такой степени глубины технологического суверенитета, которой от нас требует сегодняшняя жизнь. Но сегодня мы прекрасно понимаем, что это наша защита, наша реальность. И если мы не обеспечим тотальной локализации, импортозамещения, достижения соответствующего уровня технологического суверенитета, то дальнейшее развитие наших предприятий, нашей продуктовой линейки будет невозможно. Поэтому, сейчас мы делаем все возможное для достижения этих задач”, — сказал он.

Lada Vesta NG(2022)|Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

Теги: автоваз, импортозамещение, пмэф, сбер


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