16 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего совладельца "Азбуки вкуса"

Мещанский суд Москвы отпустил под домашний арест до 14 августа бывшего совладельца сетей "Кофе хаус" и "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского. Ранее он был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере и находился в СИЗО.

Следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает РИА Новости.

Якубовского задержали 20 апреля, ему грозит до 10 лет колонии. Фабула обвинения пока не раскрывается.

Якубовский - предприниматель, банкир. В середине 1990-х являлся зампредом правления Экспобанка, впоследствии стал его основным совладельцем. Также он являлся бенефициаром и членом совета директоров ОАО "М2М Прайвет банк", у которого в 2016 году Банк России отозвал лицензию.

Теги: кирилл якубовский, домашний арест, азбука вкуса


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