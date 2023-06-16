Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего совладельца "Азбуки вкуса"

Мещанский суд Москвы отпустил под домашний арест до 14 августа бывшего совладельца сетей "Кофе хаус" и "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского. Ранее он был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере и находился в СИЗО.

Следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает РИА Новости.

Якубовского задержали 20 апреля, ему грозит до 10 лет колонии. Фабула обвинения пока не раскрывается.

Якубовский - предприниматель, банкир. В середине 1990-х являлся зампредом правления Экспобанка, впоследствии стал его основным совладельцем. Также он являлся бенефициаром и членом совета директоров ОАО "М2М Прайвет банк", у которого в 2016 году Банк России отозвал лицензию.