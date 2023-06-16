16 Июня 2023
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Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Нилов предложил ввести квоты на количество детей мигрантов в классах

Пора задуматься о том, чтобы вводить квоты на количество детей мигрантов в школьных классах. Об этом заявил замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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Он прокомментировал инцидент в калининградской школе №38, где подросток-мигрант расстрелял 13-летнего гимназиста из страйкбольного автомата пластиковыми пулями, летящими со скоростью порядка 100 м/с. Мальчик оказался в больнице со множественными пулевыми ранениями шеи, туловища и конечностей.

При этом в публичное пространство попадает лишь малая часть того, что творят дети мигрантов по всей стране.

"Может, пора прислушаться к нашим предложениям - как минимум, урегулировать количество детей мигрантов в школах по квоте максимум 10% на класс? Кто эти люди? Кто их здесь ждет? Почему приехали, не имея ни малейшего представления о стране будущего проживания? И кто именно ждет до странного стабильный поток в наши учебные заведения школьников, не владеющих даже основами русского языка? Время вопросов прошло. Ответы где?" - написал Нилов в своем телеграм-канале.

Вопрос миграции обсуждался накануне на Петербургском международном экономическом форуме. Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести квоту на детей мигрантов в 20% на класс. Как говорят учителя, при превышении этой доли нарушается учебный процесс.

Музыкант, общественный деятель, блогер Михаил Маваши, который занимается вопросами миграции, заявил, что во многих классах Москвы детей мигрантов уже большинство. В некоторых районах люди боятся выйти из дома по вечерам из-за мигрантов.

Теги: мигранты, школа, дети, квоты


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