"Это офигенное чувство полета". Впервые в Екатеринбурге прошли всероссийские соревнования по BMX-фристайлу

В Екатеринбурге прошли всероссийские соревнования по BMX-фристайлу, собравшие любителей и профессионалов экстремального спорта не только из России, но и Белоруссии. О том, как прошли состязания, что необходимо знать перед тем, как сесть на велосипед и чего не нужно бояться в экстремальном спорте в материале Накануне.RU.

Напомним, что проведение мероприятия всероссийского статуса стало возможным благодаря современному оснащению площадки. Новый скейт-парк площадью 1,5 тыс. кв.м. был открыт в 2022 году и стал одним из самых крупных и современных на Урале и в России.

Всероссийские соревнования шли два дня: 15 числа прошел финальный этап, где судьи оценили все мастерство спортсменов. Как рассказал Накануне.RU тренер сборной Свердловской области по BMX-фристайлу и автор проекта RCC Extreme Андрей Белов, еще в 2000-ых ребят на велосипедах не воспринимали всерьез, однако уже сегодня они участвуют в олимпиадах и являются мастерами и кандидатами в мастера спорта. Учитывается каждая мелочь в действиях участника: использование всего скейт-парка, как спортсмен использует велосипед, задействует ли педали, ставит ли ногу на трамплин, а также высота, сложность и уникальность трюка.

По словам Белова, каждый из спортсменов хорошо себя показал, но особенно отличились участники из Белоруссии (Минск), которые впервые катались на площадке такого уровня.

"Из Белоруссии приехали два спортсмена, они были очень удивлены, потому что такой конструкции у них нет во всей стране. Даже у нас в России таких парков порядка 5-6. Но они отлично выступают. Это серьезного уровня парк, ты с ним конечно не борешься, но у тебя должен быть очень хороший навык и опыт других парков. Несмотря на это, белорусы вообще молодцы: когда первый раз увидели, они прикатывались долго, но зато сейчас показали себя настоящими бойцами", - заявил Белов.

Помимо Белоруссии, в соревнованиях также участвовали команды из Московской области и Питера, Южного и Среднего Урала. Каждый боролся за право получить звание мастера спорта в своей дисциплине, но достичь такого уровня, утверждает тренер Свердловской сборной, можно только занимаясь минимум трижды в неделю и слушая наставника.

"Главное - это шлем на голове, потому что любые травмы приводят к серьезным последствиям, или к тому, что спортсмен просто завязывает. И важно понимать, что ты умеешь – не нужно прыгать выше головы. Это именно тот спорт, где, кажется, нужно быть безбашенным, но нет – это другое время. Сейчас нужно поэтапно развиваться, надо обязательно работать с тренером три раза в неделю и подходить к этому системно", - добавил Белов.

С ним согласилась и Екатерина Круглова – победитель второго этапа Кубка России по ВМХ‑фристайлу в олимпийской дисциплине "парк" 2023 года. Путь к победе 28-летняя жительница Ревды начала в детстве с любви к роликам, скейтборду и сноуборду. В 16 лет спортсменка остановила свой выбор на велосипеде, а уже в 2018 году заняла второе место в дисциплине "флэт" на финальном этапе Кубка мира по ВМХ-фристайлу, уступив только японке Мисаки Катагири.

"Это ощущается также пугающе, как и выглядит. Чаще всего ты спокоен, но на соревнованиях я все равно нахожусь в стрессе. Да и всегда есть риск упасть и травмироваться, особенно когда становишься старше. Но вот это ощущение, чувство полета, чувство контроля над собой, ситуацией и велосипедом – это офигенное чувство, и оно того стоит", - рассказала Екатерина Накануне.RU.



Пока спортсменка обходилась без серьезных травм, однако для начальной подготовки все же необходим тренер. При этом, считает Екатерина, главное – это найти собственный индивидуальный стиль, а после закрепления базы вовремя определить, не ведет ли тренер по своему собственному пути, неподходящему тебе.

"Могу посоветовать не бояться, ведь этот спорт может обойтись и без серьезных травм. А девчонкам посоветовать быть смелее. Сейчас мы, конечно, к счастью, от этого отошли, но раньше девочкам часто говорили уходить, что это не наш вид спорта. По сей день местами остается такая концепция, но просто надо не бояться и делать то, что нравится. А травмы есть всегда, надо аккуратно к этому делу подходить, иметь защиту и обдумывать каждый шаг, соизмеряя свои возможности, и делать то, что по кайфу", - рассказала Екатерина.

Соревнования проходили между мастерами и кандидатами в мастера спорта, участниками и победителями всероссийских соревнований, а также обычными учениками спортивных школ, которым еще только предстоит получить свои первые награды. Участники были разделены на категории по годам рождения – самого младшего – Руслана Гарипова 2009 г.р. судьи оценили, как спортсмена с большим будущим, уже успевшего обогнать по умениям более старших ребят.

По окончании соревнований призовые места были распределены следующим образом:

Юноши 2009-2010:

Гарипов Русалан

Девушки 2007-2008:

Анохина Агнесса

Шалыпина Арина

Тарасенко Валерия

Юноши 2007-2008:

Васенин Георгий

Гильмутдинов Раиль

Миннебаев Марсель

Балашов Сергей

Юниоры 2005-2006:

Якимов Николай

Цыренщиков Матвей

Варывдин Александр

Прядко Егор

Кружалов Андрей

Каранкевич Вадим

Демиденко Алексей

Женщины 2004:

Круглова Екатерина

Малышева Елена

Грамашова Алина

Теребова Анастасия

Блинова Анастасия

Мужчины 2004:

Фоминов Никита

Холодняков Артём

Моллаев Александр

Тарасов Никита

Шарафиев Амир

Маркушов Сергей

Ахметзянов Джамиль

Все призеры с 1 по 5 места получили денежные сертификаты, медали и грамоты, а девушкам дополнительно вручили грипсы и цветы.

Напомним, что уже сегодня в скейт-парке RCC Extreme пройдут городские соревнования "Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme". В рамках открытых соревнований свои навыки в дисциплинах "самокат стрит", "самокат парк", "ВМХ стрит", "ВМХ парк" и "скейтборд стрит" смогут показать все желающие от 6 лет.

В парке могут тренироваться как профессионалы, так и начинающие спортсмены: площадка оборудована под скейтборды, велосипеды ВМХ и МТВ, трюковые самокаты и другое оборудование. Разработкой конструкций площадки занималась уральская команда, обеспечив безопасность износостойким и ударопрочным покрытием "рампы", "разгонки", "перил", "фанбоксов", "пирамид", "ступенек" и других фигур для выполнения трюков.

Скейт-парк RCC Extreme доступен для свободного посещения в течение всего сезона. В день мероприятий доступ на площадку осуществляется при наличии защитного шлема. В зону для профессионального катания допускаются лица, достигшие 14 лет, при наличии паспорта.