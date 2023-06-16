16 Июня 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

Более 10 тысяч военных получили выплаты за уничтожение военной техники ВСУ

Более 10 тысяч военнослужащих ВС РФ с начала проведения специальной военной операции получили специальные выплаты за уничтожение или захват военной техники противника, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 064 военных.

С 1 января по 31 мая этого года за уничтоженные 4 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3 193 военнослужащих.

В 2023 году выплаты получили: военные летчики и операторы средств ПВО - по 300 тысяч рублей за каждый уничтоженный вертолет (45) и самолет (71).

По 100 тысяч рублей выплатили военнослужащим подразделений сухопутных и воздушно-десантных войск, а также морской пехоты, в том числе артиллерийских подразделений, за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ. По 50 тысяч рублей военные получили за уничтожение 1 501 боевой бронемашины, 203 самоходных артиллерийских установок, а также 85 установок реактивных систем залпового огня.

За 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS российские военнослужащие получили по 300 тысяч рублей.

За успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты из тактических комплексов "Точка-У", систем залпового огня "Ольха", "Смерч", "Ураган" и HIMARS, а также уничтожение каждого из 1 211 украинских беспилотников средней дальности военные получили по 50 тысяч рублей.

Кроме того, военнослужащие ВМФ России, которые уничтожили шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей.

Также в МО сообщили, что сейчас идет оформление выплат военнослужащим ВС РФ, уничтожившим танки Leopard, а также боевые бронемашины производства США и других стран НАТО. Количество уничтоженных танков и бронемашин не называется.

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