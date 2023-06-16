16 Июня 2023
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Фото: Общественная палата РФ

Глава СПЧ считает привязку зарплат врачей и учителей к средней по региону вредной

Привязка зарплат врачей и учителей к средней по региону вредна. Это способствует не только вымыванию кадров из бедных регионов и перетоке их в более богатые, но и усиливает дифференциацию в уровне жизни между регионами. Бедные становятся еще беднее, а богатые богаче. Об этом сказал советник президента РФ, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на Петербургском международном экономическом форуме на секции, посвященной миграции.
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"Я считаю, у нас есть ошибочное решение, принятое давно, что зарплата врачей и учителей должна быть в два раза выше средней по региону. Чем беднее регион - тем меньше зарплата. Появляется талантливый молодой доктор - конечно, он стремится уехать в тот регион, где зарплата больше. Качество жизни в этом регионе мы снижаем. Возникает положительная обратная связь, и жизнь ухудшается в этих регионах! Давайте попробуем сделать так с лейтенантами, которые закончили военное училище, и сказать: ты в Тыву поедешь - у тебя зарплата будет 20 тысяч, а в Москве в Генштабе у тебя зарплата будет 100 тысяч. Нам скажут: вы же сумасшедшие. А почему не так с врачами и учителями?" - рассказал Фадеев.

Модератор дискуссии профессор ВШЭ Лилия Овчарова согласилась с Фадеевым. Она считает, что корень этой проблемы - стандарт минимальной зарплаты, которая равна прожиточному минимуму. Она обусловливет низкую производительность труда и завоз низкоквалифицированной рабочей силы. В итоге Россия наполняется мигрантами.

Теги: зарплата, врачи, учителя


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