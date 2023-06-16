16 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: ПМЭФ-2023, скриншот трансляции

Греф предрек повышение налоговой нагрузки в России

Не хлебом единым сыт человек, решили на деловом завтраке "Сбера" и представили пищу духовную — ролик о том, с какими сложностями, опасностями и катастрофами столкнулась банковская сфера и бизнес в 2022 году. Ролик оказал благоприятное влияние на пищеварение, и гости остались довольны душеспасительным кино о том, как ловко власти, ЦБ и весь финансовый блок пережили тревожные времена, когда "Отечество было в опасности".

Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что, судя по опросам бизнесменов, проведенным до мероприятия, оказывается, что бизнес недоволен методами стимулирования индустриализации, и вложения в эту сферу, в отличие от сельского хозяйства и индустрии развлечений, считает не очень перспективными, передает корреспондент Накануне.RU.

"[Растет] объем и направление расходов бюджета на поддержку экономики, из чего бизнес делает вывод о том, что, вероятней всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки. И как совместить четыре приоритета и возможное повышение налоговой нагрузки и индустриальный маневр, который стоит перед нами — это главная тема, которую мы хотели бы здесь обсудить", — сказал Герман Греф.

Герман Греф отметил, что ни один даже самый позитивно настроенный экономист не смог спрогнозировать невероятные успехи — ведь мы потеряли всего 2,1 пункта ВВП, экономика адаптировалась лучше любых ожиданий. Все потому, что абсолютно грамотно сработала команда правительства, Центрального банка, считает Греф.

Деловой завтрак Сбербанка, ПМЭФ(2023)|Фото: ПМЭФ-2023, скриншот трансляции

"Главный удар был нацелен на финансовый сектор, и он пришелся по финансовому сектору, Банк России вовремя отреагировал целым рядом регуляторных изменений, снижением механизмов валютного контроля, повышением ставки, а затем и снижением ставки в самый правильный момент, и это все привело к созданию очень мягкого компенсаторного механизма в экономике", — заявил Греф.

В чем же заключается новый курс для новых времен? Греф уверен, что в ближайшие три года мы увидим увеличение расходов бюджета на национальную оборону и безопасность. Вторая заявленная позиция — снижение социального неравенства, для этого необходимо пополнить ресурс базы федерального бюджета. Третья задача — развитие инфраструктуры. Следующий пункт — импортозамещение и технологическое развитие. Наиболее важной отраслью для развития Греф назвал автопром, сейчас доля отечественного автомобилестроения в экономике невелика (это еще мягко сказал Греф), но он вспомнил времена, когда "Автоваз" и его состояние диктовало развитие всей отрасли машиностроения и экономики в целом.

Деловой завтрак Сбербанка, ПМЭФ(2023)|Фото: ПМЭФ-2023, скриншот трансляции

"Сможем ли мы вернуться на те позиции, которые когда-то играло автомобилестроение? — задается вопросом Греф. — Но уже на новом уровне, когда мы начнем гордиться отечественными марками?"

Теги: ПМЭФ, Герман Греф, индустриализация, автоваз


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