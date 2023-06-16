Греф предрек повышение налоговой нагрузки в России

Не хлебом единым сыт человек, решили на деловом завтраке "Сбера" и представили пищу духовную — ролик о том, с какими сложностями, опасностями и катастрофами столкнулась банковская сфера и бизнес в 2022 году. Ролик оказал благоприятное влияние на пищеварение, и гости остались довольны душеспасительным кино о том, как ловко власти, ЦБ и весь финансовый блок пережили тревожные времена, когда "Отечество было в опасности".

Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что, судя по опросам бизнесменов, проведенным до мероприятия, оказывается, что бизнес недоволен методами стимулирования индустриализации, и вложения в эту сферу, в отличие от сельского хозяйства и индустрии развлечений, считает не очень перспективными, передает корреспондент Накануне.RU.

"[Растет] объем и направление расходов бюджета на поддержку экономики, из чего бизнес делает вывод о том, что, вероятней всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки. И как совместить четыре приоритета и возможное повышение налоговой нагрузки и индустриальный маневр, который стоит перед нами — это главная тема, которую мы хотели бы здесь обсудить", — сказал Герман Греф.

Герман Греф отметил, что ни один даже самый позитивно настроенный экономист не смог спрогнозировать невероятные успехи — ведь мы потеряли всего 2,1 пункта ВВП, экономика адаптировалась лучше любых ожиданий. Все потому, что абсолютно грамотно сработала команда правительства, Центрального банка, считает Греф.

"Главный удар был нацелен на финансовый сектор, и он пришелся по финансовому сектору, Банк России вовремя отреагировал целым рядом регуляторных изменений, снижением механизмов валютного контроля, повышением ставки, а затем и снижением ставки в самый правильный момент, и это все привело к созданию очень мягкого компенсаторного механизма в экономике", — заявил Греф.

В чем же заключается новый курс для новых времен? Греф уверен, что в ближайшие три года мы увидим увеличение расходов бюджета на национальную оборону и безопасность. Вторая заявленная позиция — снижение социального неравенства, для этого необходимо пополнить ресурс базы федерального бюджета. Третья задача — развитие инфраструктуры. Следующий пункт — импортозамещение и технологическое развитие. Наиболее важной отраслью для развития Греф назвал автопром, сейчас доля отечественного автомобилестроения в экономике невелика (это еще мягко сказал Греф), но он вспомнил времена, когда "Автоваз" и его состояние диктовало развитие всей отрасли машиностроения и экономики в целом.

"Сможем ли мы вернуться на те позиции, которые когда-то играло автомобилестроение? — задается вопросом Греф. — Но уже на новом уровне, когда мы начнем гордиться отечественными марками?"