Игорь Бабушкин навестил в питерском госпитале астраханца-бойца СВО, проходящего лечение после ранения

Губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, который возглавляет рабочую делегацию региона, работающую на площадке ПМЭФ, накануне в Санкт-Петербурге навестил в госпитале астраханца – участника СВО, который после тяжелого ранения и ампутации ноги находится на лечении в клинике термических поражений Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова.

Глава региона передал астраханские гостинцы: фрукты, черешню, воблу. Медикам также передали подарки, а женщинам - сотрудницам госпиталя вручили букеты цветов.





"За время лечения наш парень перенес 11 операций! Переживает за сослуживцев, оставшихся на передовой – говорит, своих не бросаем. Это правильная позиция для российского военнослужащего, настоящего мужчины. Настроение у него бодрое, благодарит врачей, медсестер за своевременную помощь. Очень скучает по маме и родным, хочет домой, но это будет возможно только после полного выздоровления и протезирования", - записал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин после общения с земляком.

Губернатор также отметил, что боец обратился к нему с личной просьбой, которую глава региона обязательно выполнит.

"Мы уже оказали семье единовременную материальную помощь, закрепили за ними социального координатора, который будет помогать им постоянно. Буду лично интересоваться, какие ещё у них есть нужды", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

"Всегда вызывает уважение сила наших солдат, крепкое боевое братство и готовность идти до победы. Продолжим и дальше поддерживать ребят, которые исполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции, и их родных – это наша святая обязанность", - заявил глава Астраханской области.