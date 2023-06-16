Игорь Бабушкин навестил в питерском госпитале астраханца-бойца СВО, проходящего лечение после ранения

16 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Армия и ВПК Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин навестил в питерском госпитале астраханца-бойца СВО, проходящего лечение после ранения

Губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, который возглавляет рабочую делегацию региона, работающую на площадке ПМЭФ, накануне в Санкт-Петербурге навестил в госпитале  астраханца – участника СВО, который после тяжелого ранения и ампутации ноги находится на лечении в клинике термических поражений Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Глава региона передал астраханские гостинцы: фрукты, черешню, воблу. Медикам также передали подарки, а женщинам - сотрудницам госпиталя вручили букеты цветов.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"За время лечения наш парень перенес 11 операций! Переживает за сослуживцев, оставшихся на передовой – говорит, своих не бросаем. Это правильная позиция для российского военнослужащего, настоящего мужчины. Настроение у него бодрое, благодарит врачей, медсестер за своевременную помощь. Очень скучает по маме и родным, хочет домой, но это будет возможно только после полного выздоровления и протезирования", - записал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин после общения с земляком.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Губернатор также отметил, что боец  обратился к нему с личной просьбой, которую глава региона  обязательно выполнит.

врачи, гуманитарная помощь(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"Мы уже оказали семье единовременную материальную помощь, закрепили за ними социального координатора, который будет помогать им постоянно. Буду лично интересоваться, какие ещё у них есть нужды", - подчеркнул Игорь Бабушкин

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"Всегда вызывает уважение сила наших солдат, крепкое боевое братство и готовность идти до победы. Продолжим и дальше поддерживать ребят, которые исполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции, и их родных – это наша святая обязанность", - заявил глава Астраханской области.

Теги: игорь бабушкин, госпиталь, боевое братство, участник сво


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети