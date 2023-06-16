В Челябинске в новом сквере погибло более 40 деревьев

В Челябинске общественники сообщили о гибели более 40 деревьев в новом сквере в районе "Академ Riverside" без надлежащего ухода, сообщили Накануне.RU в экологическом объединении "Эко-Standart".

Как рассказал руководитель объединения "Эко-Standart" Сергей Ефимов, общественники обнаружили в сквере кучу из множества мешков мусора, которые, по словам жителей, находятся там уже не первую неделю. Газон желтый, урны заполнены, пешеходный переход перегорожен забором. Сквер выглядит бесхозным.