Моор на ПМЭФ заключил ряд инвестиционных соглашений: одно из них принесет в регион 30 миллиардов

Губернатор Тюменской области Александр Моор заключил соглашение с "Сибинтел-Холдинг". Компания намерена инвестировать в экономику Тюменской области порядка 30 млрд руб. в ближайшие пять лет, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соглашение было подписано накануне, на ПМЭФ, с гендиректором компании Владимиром Шевчиком.

У холдинга интересы в самых разных сферах. Компания планирует реконструкцию птицефабрики "Пышминская", расширение термального комплекса в Тюмени, строительство новых туристических объектов, логистическо-складского центра, объектов малой энергетики.

"В условиях, когда за российского инвестора внутри страны между регионами конкуренция возрастает, именно местные тюменские предприниматели помогают сохранить темпы развития нашей экономики. Правительство области, со своей стороны, окажет инвесторам всю необходимую поддержку", - заявил губернатор.

Также Моор подписал соглашение о сотрудничестве с "Промсвязьбанком". Финансовая организация продолжит поддержку малого и среднего бизнеса в Тюменской области. Со стороны банка документ подписан председатель ПСБ Петр Фрадков.

Банк присоединится к программе, в рамках которой региональным гарантийным фондом будут предоставляться поручительства предпринимателям по их кредитным обязательствам перед банком. Также ПСБ продолжит поддержку молодежного предпринимательства.