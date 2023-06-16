16 Июня 2023
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Образование Тюменская область Приволжский ФО Уральский ФО Пермский край
Фото: t.me/mahonin59

"Будем дружить кампусами": губернаторы Тюменской области и Прикамья заключили соглашение на ПМЭФ

Губернатор Тюменской области Александр Моор на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал Меморандум о намерениях с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Как пояснили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области, соглашение было подписано накануне и касается создания в регионах кампусов мирового уровня.

"В Перми, так же как у нас, идет работа по созданию масштабного образовательного центра. Сотрудничать будем в нескольких направлениях: в области науки, технологий, образования и цифровизации, а также в сфере молодежной политики. Создание кампусов – часть национального проекта "Наука и университеты", - сообщил губернатор Александр Моор.

17 мая Минобрнауки сообщило об утверждении плана создания девяти кампусов мирового уровня в России, в том числе - тюменского.

Все девять вузов-участников второй волны отбора проектов по созданию кампусов мирового уровня согласовали с Минобрнауки России и утвердили с руководителями регионов дорожные карты, которые позволят отслеживать этапы строительства и оснащения объектов, сообщает пресс-служба Минобрнауки России. Академгородки возведут в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Речь идет о проектах по созданию сети современных кампусов в Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде, а также на федеральной территории "Сириус".

Теги: кампус, Александр Моор, Дмитрий Махонин, меморандум


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