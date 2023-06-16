16 Июня 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Александр Моор на ПМЭФ заключил соглашение о сотрудничестве с главой Запорожской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор на Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ) встретился с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве между регионами, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Соглашение было подписано накануне. Оно затрагивает ряд направлений: от проектов в экономике и промышленности до молодежной политики и охраны окружающей среды. В Инфоцентре сообщили, что соглашение о сотрудничестве между Тюменской и Запорожской областями — первое заключенное с новыми субъектами Российской Федерации. В настоящее время подписаны 24 соглашения о сотрудничестве Тюменской области с другими регионами России.

Александр Моор, Евгений Балицкий, соглашение, ПМЭФ(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

"Взаимодействие с новыми регионами России для Тюменской области - приоритетная задача. Мы помогаем восстанавливать социальную инфраструктуру в Краснодоне Луганской Народной Республики. Предприниматели из Донецкой Народной Республики были на форуме Уральского федерального округа "Окно возможностей", которой прошел у нас в мае. Тогда же договорились о сотрудничестве с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым. Уверен, сотрудничество с Запорожской областью будет взаимовыгодным для наших регионов. Это большой шаг для Тюмени к сближению с Запорожским регионом. Нам важно не только содействовать интеграции новых субъектов в нашу большую российскую семью, но и стать партнерами", - прокомментировал губернатор Александр Моор.

Теги: Александр Моор, ПМЭФ, соглашение, Запорожская область


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