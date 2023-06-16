16 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: forumspb.com

Минтруд: Шестидневки в ТК не будет, но работодатели могут установить ее сами

Минтруд России не пойдет на установление шестидневной рабочей недели в федеральном масштабе – с закреплением в Трудовом кодексе, передает ТАСС со ссылкой на главу министерства Антона Котякова. При этом министр отметил, что работодатели и работники могут самостоятельно регулировать продолжительность рабочей недели с соответствующей оплатой.

В мае Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю. В объединении отметили, что экономика нуждается в дополнительных усилиях и работниках.

При этом, по исследованиям 2019 года, две трети россиян, 64%, регулярно трудятся вечером, ночью или в выходные и по этому показателю наша страна занимает одну из лидирующих позиций в Европе. Еще одно исследование 2023 года свидетельствовало, что 40% работников в России трудятся больше 40-часовой нормы в неделю, и нередко труд сверх нормы не компенсируется работодателями.

Теги: трудовой кодекс, рабочая неделя, антон котяков


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