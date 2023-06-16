Пушилин сообщил о попытках ВСУ проломить оборону на флангах Артемовска

ВСУ предпринимают попытки проломить оборону Артемовска на флангах и не дать российским войскам продолжить наступление, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

Он напомнил, что при освобождении города были перерезаны основные дороги, но сейчас погода позволяет украинским военным перебрасывать резервы по полям. Именно это, по словам Пушилина, создает достаточно напряженную ситуацию на левом и на правом фланге от Артемовска.

Врио главы ДНР подчеркнул, что ВС России предпринимают меры, чтобы не допустить прорыва, передает РИА Новости.

В начале июня в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону в районе Артемовска. Штурмовые отряды украинских войск предприняли восемь попыток наступления. По данным военного ведомства, прорыва обороны не допущено.

4 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ якобы по-прежнему находится в Артемовске. По его словам имеется информация, о том, что ВСУ выставили свои наблюдательные посты в садах, где ЧВК "Вагнер" каждый день несли потери, сдерживая позиции врага несмотря на то, что на этой территории трудно закрепиться.