16 Июня 2023
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Политика Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Текслер назначил экс-председателя ЗСО и главу Миасса своими заместителями

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил бывшего председателя ЗСО Александра Лазарева и главу Миасса Егора Ковальчука своими заместителями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Лазарев будет отвечать за взаимодействие с новыми регионами России, будет курировать восстановительные работы в подшефных территориях Волновахе и Ясиноватой и обеспечение иной гуманитарной помощи Донбассу. Сейчас Лазарев находится в рабочей поездке ДНР.

Ковальчук назначен заместителем губернатора на общественных началах. Его новая должность позволит муниципалитету эффективнее взаимодействовать с региональными властями в решении актуальных задач развития территории округа.

Напомним, 15 июня депутаты Законодательного собрания Челябинской области на внеочередном заседании досрочно прекратили полномочия спикера и депутата ЗСО Александра Лазарева.

Теги: Александр Лазарев, Егор Ковальчук,


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