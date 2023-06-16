Депутат призвал сделать горячее питание бесплатным для всем школьников

Замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в Минпросвещения с предложением бесплатно кормить не только младшеклассников, но и всех остальных учеников.

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В своем телеграм-канале он сообщил, что ждет ответа ведомства и готовит соответствующий законопроект. Ему пишут многие родители, указывая на рост нагрузки на ученика с возрастом, которым горячие обеды нужны не меньше, чем малышам.

Точку в вопросе бесплатного кормления младшеклассников ранее поставил только президент. До этого данный вопрос никак не могли урегулировать, напомнил депутат. Правда, качество питания во многих регионах под большим вопросом.

По опросу SuperJob, проведенному в конце прошлого года, качество школьного питания 28% родителей оценили на "тройку", 27% - на "четверку". При этом 7% - на "отлично", а 11% - на "неудовлетворительно". Средняя оценка - 3,4 балла.

Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой сделать фрукты обязательной частью рациона школьников независимо от времени года и региона.

Недавно зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко заявила, что профильные ведомства проанализируют, как изменилась заболеваемость у детей за последние годы после введения бесплатного горячего питания школьников 1-4-х классов.