СМИ: В Москве с белым порошком задержали звезду сериала "Беспринципные"

В центре Москвы – на Коровьем валу – инспекторы ГИБДД задержали звезду сериала "Беспринципные" Кристину Бабушкину и ее супруга.

Полиция остановила машину для проверки документов, при этом в автомобиле был обнаружен пакетик с белым порошком.

Супругов отправили на медицинское освидетельствование, а пакетик – на экспертизу.

В фильмографии Бабушкиной более 70 ролей в кино и сериалах (в том числе "Кровавая барыня", "О чем говорят мужчины. Продолжение", "Псих").