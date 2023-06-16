В России могут установить День юнг

Архангельское областное Собрание депутатов предложил установить в России новую памятную дату - День юнг России и отмечать его 25 мая. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Отмечается, что школы юнг стали создаваться еще при Петре I. В 1940 году была создана особая рота юнг на острове Валаам в Ладожском озере. Доучиться они не успели, так как с сентября 1941 года вместе с другими моряками участвовали в героической обороне Ленинграда. Из 200 юнг в живых осталось не более десяти. А 25 мая 1942 года была создана Соловецкая школа юнг Военно-Морского Флота СССР на Соловецком архипелаге. В июле 1942 года на советском флоте появилось воинское звание - юнга.

Многие юнги защищали Родину во время Великой Отечественной войны, и в целях признания их заслуг и патриотического воспитания участников юнармейского движения предлагается ввести День юнг России.