Baza: В Курской области после взрыва произошел пожар на складе хранения пуха

Пожар на складе для хранения пуха произошел в Курской области. Возгорание уже локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.

В ГУ МЧС по региону ранее сообщили, что пожар произошел в Курском районе. Сообщение о ЧП поступило в 02:29 16 июня. Пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что горят два здания, административное и производственное.

Причина пожара не сообщается. Baza пишет, что ему предшествовал взрыв.

По предварительным данным телеграм-канала, беспилотник атаковал вышку связи в поселке Красниково, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия "Белполь". Затем огонь перекинулся и на склад.