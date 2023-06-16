16 Июня 2023
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Фото: uralfo.gov.ru

Борис Кириллов: "Знание" должно стать центром массового просветительского движения

Совместная работа органов власти, общества "Знание" и вузов УрФО позволяют формировать общественное мнение в вопросах патриотического воспитания и развития образования, об этом заявил заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов на совещании о развитии деятельности региональных отделений Российского общества "Знание".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, в совещании приняли участие заместитель генерального директора общества "Знание" Георгий Будный, руководитель управления по развитию УрФО общества "Знание" Иван Попп, представители региональных органов власти и общественных объединений.

(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

В начале заседания Борис Кириллов напомнил, что 1 марта в мультимедийной студии "Знание" в Екатеринбурге, которая находится в Уральском государственном педагогическом университете, состоялся форум "Защитники Отечества". Форум проводился по инициативе Владимира Якушева и по решению Совета по патриотическому воспитанию граждан при полпреде.

О приоритетных задачах региональных отделений подробно рассказал Георгий Будный. Среди них: переход от точечных мероприятий к сетевым форматам, формирование партнерской сети, цифровизация контента, взаимодействие с органами местного самоуправления.

"В 2021 году президент России Владимир Владимирович Путин объявил "перезагрузку" общества "Знание". Сегодня мы находимся на втором этапе перезапуска. Региональные отделения и филиалы получают новые возможности и полномочия. На них возлагается больше ответственности. Каждый регион должен стать самостоятельной единицей, выполняющей как задачи федерального центра, так и самостоятельно ведущей просветительскую деятельность", – отметил Георгий Будный.

(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

Руководители региональных отделений общества в УрФО рассказали об исполнении поручений полпреда, которые он дал на совещании по развитию деятельности региональных отделений в июне прошлого года. По итогам совещания принято решение усилить взаимодействие региональных и муниципальных органов власти с Обществом "Знание", оказывать на систематической основе информационную, аналитическую и административную поддержку организации. При этом Борис Кириллов акцентировал внимание на совместной работе отделений с главными федеральными инспекторами в регионах УрФО.

Теги: Борис Кириллов, Знание


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