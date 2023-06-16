Мурашко: В России создадут институт по изучению представителей ЛГБТ

В России создадут психиатрический институт, который займется изучением "поведенческих направлений" ЛГБТ-людей.

Как сообщил на заседании Госдумы глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, это будет сделано по поручению главы государства. Во время заседания депутат Анатолий Вассерман спросил министра, ведется ли изучение "психологических и психиатрических методов приведения" представлений о гендере "в соответствие с реальностью".

"Сейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии по созданию дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда поведенченских направлений. <...> Это направление дальше также будет обязательно взято в научную проработку", — отметил Мурашко.

Обсуждение велось в контексте обсуждения проекта закона о запрете смены пола. Как отметил министр, Минздрав поддерживает недопустимость смены пола исходя только из желания человека и следует ужесточить правила, по которым будет производиться хирургическое или гормональное вмешательство для этого. Смена пола должна происходить только на основании решения "консилиумов высокого уровня", сообщает Daily Storm.

Эксперты считают, что Госдума, законодательно запрещая операции по смене пола, занимается неактуальной, немассовой и в целом не существующей проблемой, поскольку число людей, желающих сменить пол, мало. м