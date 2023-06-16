В 2023 году выпускные вечера обойдутся родителям школьников на 10% дороже

Российские школьницы в текущем году тратят на выпускной вечер в среднем 15 тыс. руб.

Из этой суммы 10 тыс. требуется на наряды и аксессуары к ним и еще 5 тыс. — на макияж и прическу.

Аналогичные траты юношей составляют 10–12 тыс. руб. Средние чеки по всем позициям в этот раз выросли на 10%.

По данным компании "Платформа ОФД", в первые две недели июня выпускные и вечерние платья покупают на 5% чаще, чем за аналогичный период прошлого года, мужские костюмы — на 9%. По сравнению с маем средний чек в этих категориях тоже вырос на 3–8%.

Как сообщили в Национальном родительском комитете, с учетом оплаты банкета прощание со школой обходится в 30–35 тыс.

В организации также рассказали о том, что в Москве набирают популярность праздники без взрослых. Главный городской выпускной по традиции пройдет в парке Горького 24 июня. Выпускников будет ждать красная ковровая дорожка, сеты от диджеев и концерт знаменитостей.

В тот же день в Санкт-Петербурге пройдет традиционный праздник для вчерашних школьников "Алые паруса". По традиции кульминацией вечера станет салют и появление в акватории Невы брига с алыми парусами, сообщают "Известия".