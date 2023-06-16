"Аэрофлот" хочет снять с двойной регистрации 84 авиалайнера

"Аэрофлот" в 2023 году ожидает сокращения количества иностранных самолетов с двойной регистрацией до 84 единиц.

Это следует из целевых значений эффективности перевозчика. Сейчас только в бермудском реестре оформлено 149 бортов компании, еще 19 числились в ирландском. Для реализации планов потребуется "очистить" 84 борта.

Избавленные от двойной регистрации самолеты авиакомпания смогла бы поставить на новые туристические направления. Но иностранные лизингодатели пока не идут навстречу, поэтому может потребоваться масштабный выкуп бортов в собственность.

Три компании группы "Аэрофлот" запланировали перевезти в текущем году 8,2 млн человек за границу. Это будет в 1,5 раза больше, чем в прошлом году (5,3 млн человек). Общий пассажиропоток — и по России, и за границу — ожидается на уровне 43,5 млн человек. По итогам 2022 года группа перевезла 40,7 млн человек, что на 11% меньше чем в 2021 году, сообщают "Известия".

Ранее в "Аэрофлоте" сообщили, что переход на российское ПО обойдется в 10 млрд рублей.