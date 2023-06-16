Решетников: Потенциал санкционных рисков "во многом исчерпан"

Санкционные риски для России "во многом исчерпаны"

Как сообщил министр экономики России Максим Решетников, торговые партнеры Москвы преследуют экономическую выгоду. "Сложно отказаться от потребления нашего импорта: топливно-энергетических ресурсов, металла, дерева и продуктов деревопереработки. А еще сложнее — от нашего продовольствия, наших удобрений и так далее и так далее", — сказал глава ведомства.

Он указал, что бизнес проделал гигантскую работу по перенастраиванию всей логистики. По многим проектам РФ только в начале пути — например, в развитии коридора "Север – Юг". Также продолжает активно развиваться Восточный полигон.

Также министр заявил, что Минэк намерен улучшить прогноз по ВВП с уровня 1,2%. При этом трудности создает дефицит кадров, который сохранится в ближайшие годы, сообщают "Известия".