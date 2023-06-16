В России появится учебник истории для вузов с разделом о спецоперации

Минобрнауки России разработает учебник истории для непрофильных специальностей в вузах.

Как сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский, он будет содержать раздел о специальной военной операции.

"Учебник для вуза - не главное, но, тем не менее, типовой учебник для тех преподавателей, кому он нужен, в течение следующего учебного года будет разработан. Самое главное, что мы прямо вот сейчас устанавливаем требования к минимуму знаний, то есть содержанию этого курса", - заявил он.

"Конечно", - ответил Могилевский на вопрос, войдет ли в этот учебник раздел о спецоперации, сообщает ТАСС.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России новый учебник истории для учеников 5–9 классов будет готов в течение следующего года.