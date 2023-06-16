16 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: minvr.ru

"Росатом": компании перевезут 80 млн тонн грузов по Севморпути

Компании России перевезут по Северному морскому пути (СМП) около 80 млн т грузов до 2025 года.

Как заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума, к 2030 году объем достигнет 100 млн т. По его словам, "давление на СМП с учетом давления на нас с Запада только увеличивается. Это вопросы, конечно же, экспорта наших природных ресурсов нашими компаниями на рынках Юго-Восточной Азии, Южной Азии - там, где востребована эта продукция".

"Дальше - 100, 150, 200. Не будем, как говорится, загадывать, но будем готовиться к этому" - отметил глава корпорации.

Лихачев указал, что принимая во внимание внешнее давление, вопрос внутренней территориальной связанности через Северный морской путь также приобретает актуальность, особенно с учетом нагрузки на железные дороги, сообщает ТАСС.

Ранее ученый оценил влияние таяния льдов на развитие Северного морского пути.

Теги: Севморпуть, грузы


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