Рогов и Рогозин: Украина готовятся к наступлению на ореховском направлении

В Запорожской области на ореховском направлении усилилась активность украинских войск.

Как сообщил в Telegram член главного совета администрации региона Владимир Рогов, после продолжительной артиллерийской подготовки в бой отправляется пехота с крупнокалиберными пулеметами и гранатаметами. По его словам, ночью в данном районе будет "жарко".

Рогов отметил, что армия Украины использовала период проливных дождей, чтобы провести перегруппировку, накопить технику и личный состав.

Руководитель действующей в зоне спецоперации добровольческой группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин также заявил об активизации боевых действий в районе Орехова. По его словам, там Вооруженные силы Украины забрасывают поля кассетными минами, готовя "проходы для атаки тяжелой техникой".

"Предпочтительное время для их наступления — ночь, поскольку вся поставленная им западная броня снабжена ночной оптикой", - отметил экс-глава "Роскосмоса".

Напомним, музыкальный продюсер, основатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселев учредил денежную премию за уничтожение западных танков в ходе СВО. Об этом сообщили в пресс-службе "Русской медиагруппы".