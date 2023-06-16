16 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Белоусов считает 90 рублей за доллар оптимальным курсом

Оптимальным для экономики России является курс национальной валюты в 80-90 руб. за доллар.

Как сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума, в настоящее время рубль находится "в более-менее комфортной" для экономики зоне", что оптимально для бюджета, экспортеров и импортеров.

Также Белоусов заявил, что у кабмина остаются ресурсы для дальнейшего повышения эффективности государственных расходов. По его словам, среди экспортеров надо поддерживать тех, "кто осваивает новые коридоры, выходит на новые рынки, тех, кто оказался в трудной ситуации".

Как заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, произошедшее в последнее время ослабление рубля будет переноситься в цены. "Сроки и масштабы этого переноса могут отличаться от того, к чему мы привыкли, в силу того что идет структурная перестройка экономики, относительные цены меняются и т. д.", – отметила глава регулятора.

При этом ранее глава Сбербанка Герман Греф указал, что дальнейшую динамику курса российской национальной валюты во многом будут определять нефтяные цены и состояние мировой экономики.

Теги: рубль, доллар, экономика


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