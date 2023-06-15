16 Июня 2023
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Экономика Ленинградская область
Фото: lenobl.ru

Ленобласть готовит почву для рекордов в АПК - Александр Дрозденко на площадке ПМЭФ подписал инвестсоглашение

Современный высокотехнологичный комплекс для производства кормовых добавок для сельскохозяйственных животных построят в Тосненском районе Ленинградской области. Инвестиционное соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор ООО «Биотроф» Георгий Лаптев.

«Сельское хозяйство Ленинградской области последнее десятилетие является инновационной отраслью. Этот подход позволяет нам быть лидерами в АПК, несмотря на географическую зону рискованного земледелия, в которой расположен регион. Создание мощного комплекса по переработке сельхозпродукции в кормовые добавки и консерванты ― новое направление, которое тоже будет работать на лидерство и позволит региону не только максимально эффективно организовать свое сельхозпроизводство, но и предложить уникальную продукцию всем, кто заинтересован в инновационном развитии агропрома», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

александр дрозденко(2023)|Фото: Невские новости/Оксана Федянина

Научно-производственная компания, которая на территории города Пушкина производит биопрепараты для кормов сельскохозяйственным животным, переводит часть производства в Ленинградскую область.

дрозденко, ленобласть(2023)|Фото: lenobl.ru

В Тельмановском сельском поселении будет построен современный высокотехнологичный комплекс для хранения и переработки сельхозпродукции и кормовых добавок. Он включает в себя административный, производственно-лабораторный и производственно-складские корпуса площадью более 5 800 кв.м. Предприятие будет выпускать кормовые добавки, закваски и консерванты для производства силоса, сорбенты, биопрепараты для коров, свиней, птицы и рыбы. Мощность производства: более 1 300 тонн готовой продукции в год, планируется создание 50 новых рабочих мест, инвестиции в проект ― 500 млн рублей.

Теги: апк, кормовые добавки, сельское хозяйство, инновационная отрасль, александр дрозденко, пмэф


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