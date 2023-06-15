"Дырявая" блокировка Telegram дискредитировала власть, вторая такая история нам не нужна – Хинштейн

Государство должно быть в состоянии технологически заблокировать или ограничить ресурс, если в этом появится необходимость, но вообще все лучше решать через диалог, считает глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн. Судя по его высказываниям, история с "дырявой" блокировкой Telegram несколько лет назад до сих пор болезненно воспринимается властями.

"История с Telegram 2.0" нам не нужна. Это дискредитация власти, это подрыв ее авторитета. Оказалось, что государство не в состоянии выполнить решение суда. Я уверен, что больше таких эксцессов больше не произойдет", - сказал Хинштейн на ПМЭФ, выступая на сессии по цифровому суверенитету.

При этом он не считает, что сейчас пользование VPN и другими средствами обхода блокировок сопоставимо по масштабам с тем, что было во время "запрета" Telegram.