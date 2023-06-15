Искусственный интеллект будет находиться под контролем глобальных либеральных сил – Пушков

Искусственный интеллект – новая потенциальная форма цифровой диктатуры, считает сенатор Алексей Пушков.

"Сейчас даже сторонники очень продвинутой версии глобализации предупреждают об опасности. ИИ будет находиться под контролем глобальных либеральных сил. ИИ – это механизм борьбы за власть. Он нужен медицине, да, но главное, кто владеет ИИ – тот владеет будущим", - заявил Пушков, выступая на сессии ПМЭФ, посвященной цифровому суверенитету.

При этом Пушков не боится глобализации и выступает против "шлюзования" по китайскому формату, даже предлагает создать англоязычную социальную платформу для иностранных пользователей: "Надо подумать о создании российской англоязычной платформы для общения с зарубежными пользоватенлями. Английский – это, надо признать, ключевой язык современных социальных сетей. Такая платформа будет очень актуальна в незападном мире, да и в западном. Создание такой платформы – вопрос политической воли".

Также сенатор предложил перестать надеяться на появление конвенции о глобальном налогообложении IT-компаний и заняться разработкой национального законодательства в этой области. По его словам, сейчас в России работает около 15 компаний, которые могли бы попасть по действие проектируемой ОЭСР конвенции, но она до сих пор не разработана.