16 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Делать как Чубайс не надо, "чубайсовщина" должна стать антипримером – Захарова

Спикер МИД России Мария Захарова призвала к импортозамещению в электронике, но не по примеру бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса.

"Чубайсовшина в IT-сфере должна стать антипримером. Все должны знать, что делать так, как делал он [Чубайс] с его пробниками гаджетов, планшетов – не надо", - сказала Захарова, выступая на сессии ПМЭФ, посвященной цифровому суверенитету.

Она также предложила подковывать будущих IT-специалистов не только знаниями, но и в идеологическом смысле. "Существенный отток IT-специалистов за рубеж. Мы готовили их, готовили, а оказалось – не для себя. Надо начинать подготовку и идеологическую", - сказала официальный представитель Министерства иностранных дел России.

Захарова считает, что Россия не должна идти по пути Китая в смысле ограничения граждан в доступе к глобальной сети. "Никакого закрытия, шлюзования, блокировки. Нужен баланс. Нужны преимущества доступа к глобальной сети, при этом развивать автомномизацию рунета", - заявила Захарова.

Теги: анатолий чубайс, мария захарова, интернет, гаджет


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