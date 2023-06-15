16 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Россиян пообещали не судить за госизмену из-за использования VPN

Глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн считает, что в России пользование VPN для обхода блокировок не носит массового характера. Поэтому и вводить строгое наказание за использование таких сервисов не стоит. Депутат вспомнил, как "поначалу многие смеялись, ставили под сомнение возможность российского государства обеспечить дальнейшее функционирование интернета в автономном режиме".

"Прошло всего-навсего четыре года и мы видим, что система работает. Да, у нас продолжают функционировать VPN-сервисы, но я не поддерживаю предложение кого-то из коллег, что их использование надо приравнять к госизмене. Обходы блокировок все равно не носят массового характера, основная часть нашего общества населения ими не будет по разным причинам пользоваться. И очевидно, что сегодня работа суверенного безопасного рунета себя полностью оправдала, а установленное оборудование нам позволяет реализовывать те законодательные меры, которые мы принимаем", - заявил Хинштейн, выступая на ПМЭФ в рамках сессии "Цифровая диктатура vs. цифровой суверенитет: проблемы, риски, возможности".

Теги: vpn, блокировка, наказание, госизмена, александр хинштейн


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