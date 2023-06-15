Белгородская область обратилась в правительство за возмещением ущерба от обстрелов

Белгородская область обратилась в правительство за возмещением из его резервного фонда ущерба от обстрелов Украиной. Об этом сообщила в кулуарах ПМЭФ вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Регионы считают ущерб и обращаются в правительство для того, чтобы возместить из резервного фонда", - цитирует ее РИА Новости.

Абрамченко отметила, что по Белгородской области такое обращение "точно было".

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с 9 июня эвакуированные жители Шебекинского и Грайворонского округов начнут получать единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей. Это выплаты от федеральных властей.

Как сообщалось, из районов, по которым стреляют ВСУ, эвакуировано около 60 тысяч человек.