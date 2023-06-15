На ПМЭФ отметили успехи Якушева и Моора в изменении тренда на отъезд молодежи из региона

Тюменская область - стала одним из немногих регионов России, власти которого смогли переломить тренд на отъезд молодежи. Такое заявление сделал научный руководитель программы "Приоритет-2030", директор института общественных стратегий, Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Волков во время дискуссии на ПМЭФ "Вложение в города - в чем измеряется эффективность", передает корреспондент Накануне.RU.

По его мнению, заслуга в этом принадлежит двум губернаторам региона - бывшему губернатору Владимиру Якушеву, который, в настоящий момент, занимает пост полпреда президента в УрФО, и действующему губернатору Александру Моору.

"Два последних губернатора: Якушев и Моор сделали большие усилия, чтобы сломить этот тренд - отъезда. Один из основных драйверов отъезда, особенно из дальних регионов, это как раз молодежь, а потом и семья подтягивается. И если мы посмотрим на цифры, они в общем драматичны. В некоторых регионах до 30% населения за 30 лет сменили свое место жительство исходя из уровня образования. А за уровнем образования они видят уровень карьеры", - отметил эксперт.

Глава города Руслан Кухарук, комментируя, что, по его мнению, является мерилом эффективности развития муниципалитета отметил, что ключевой фактор, на который ориентируются руководители местного самоуправления, регионального, федерального уровня власти и бизнеса - это рост населения. Несколько лет назад власти сделали ставку на создание комфортных условий для проживания людей, вовлечение людей в принятие решений по городской среде. Спустя время это стало обязательным условием нацпроекта "Жилье и городская среда".

По словам мэра, принятые шаги дали позитивный результат, который подтверждается цифрами.

"За 10 лет Тюмень выросла на 200 тыс. человек. Это и миграционный и естественный прирост. И сегодня Тюмень остается одним из лидеров, несмотря на демографическую яму 90-х, несмотря на все сложности, которые были в "ковидные" годы, мы позитивную динамику сохраняем, и, я думаю, что это лучшее подтверждение того, что вклад со стороны властей в комфортные условия жизни людей компенсируется тем, что люди приезжают, люди хотят здесь жить, сформировать свою семью, получать образование, вести бизнес", - отметил мэр.

Немаловажную роль играет и вклад бизнеса. Кухарук отметил, что сегодня произошла трансформация. Сейчас застройщики не просто создают комфортные условия для жильцов дома, но передают безвозмездно объекты социальной инфраструктуры: детские сады, объекты дополнительного образования. Третьи важным фактором, он назвал самих людей, которые "поверили в город" и остались в нем жить.