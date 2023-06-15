Володин отреагировал на слова Подоляка о "максимальном уничтожении россиян"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова советникв главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, что "план Киева состоит в максимальном уничтожении россиян". По мнению Володина, это не что иное, как геноцид.

Определение геноцида как действий, совершаемых с целью массового убийства по национальному, этническому, расовому или религиозному принципу, дано в Конвенции ООН 1948 г., напомнил в своем telegram-канале Володин. Сам геноцид и публичные призывы к нему признаны международным преступлением.

"С помощью ООН или без неё эти подонки ответят за свои преступления против наших граждан. Зеленский и его подручные будут сидеть на скамье подсудимых, как в 1945 г. на Нюрнбергском процессе сидели военные преступники нацистской Германии", - написал Володин.