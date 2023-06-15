Жителя Челябинской области осудили за призывы к терроризму

Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к штрафу в размере 400 тысяч рублей за призывы к осуществлению террористической и экстремисткой деятельности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, он распространял в телеграмм-чате призывы к совершению террористических актов в отношении органов власти и применению насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

Мужчина признал вину и раскаялся.