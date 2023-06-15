16 Июня 2023
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Фото: Apple

На российском рынке сложился переизбыток iPhone из-за "неконтролируемых поставок"

На российском рынке в апреле - июне сложился переизбыток iPhone в связи с "неконтролируемыми поставками" смартфонов по параллельному импорту, пишет "Коммерсантъ".

По словам источника издания на рынке электроники, продукцию Apple везут "все подряд под видом чего угодно". Ранее компания строго контролировала поставки, отметил он.

В настоящее время предложение гаджетов от Apple превышает спрос примерно вдвое, заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Особенно такая тенденция прослеживается в отношении новых моделей iPhone 13 и 14.

В конце весны стоимость iPhone в России в крупных торговых сетях снизилась в среднем на 6%, а на некоторые модели стали дешевле на 10%. Отмечалось, что продажи "яблочных" устройств в последнее время довольно сильно упали, спрос на них низкий, а складских запасов более чем достаточно.

Теги: iPhone, Apple, спрос


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